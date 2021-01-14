В конгрессе США заявили о планах инициировать импичмент Байдена
- Reuters
Об этом она написала в Twitter.
«21 января я подам документы об импичменте избранного президента Джо Байдена. 75 млн американцев устали от бездействия. Пришло время занять свою позицию. Я горжусь тем, что являюсь голосом избирателей-республиканцев, которые были проигнорированы», — заявила член конгресса.
По словам Грин, президент США не может злоупотреблять властью и был подкуплен властями других стран и «китайских и украинских энергетических компаний».
On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) January 14, 2021
75 million Americans are fed up with inaction.
It’s time to take a stand.
I’m proud to be the voice of Republican voters who have been ignored. #ImpeachBiden#QuidProJoe#BidenCrimeFamilypic.twitter.com/E83s1iOoVF
Ранее палата представителей США большинством голосов проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу по статье «Подстрекательство к мятежу».
В то же время лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что верхняя палата не успеет завершить импичмент Трампа до инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января, а также не сможет провести за это время «честный и серьёзный» процесс.