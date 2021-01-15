В Мексике за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель в Twitter.
Общее число летальных исходов в Мексике составило 137 916.
С момента начала пандемии в стране выздоровел 1 185 621 пациент с коронавирусом.
Ранее Лопес-Гателль заявил, что мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков может выдать разрешение на экстренное применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже на этой неделе.