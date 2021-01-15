В Мексике за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 16 468 и достигло 1 588 369.
В Мексике за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель в Twitter.

Общее число летальных исходов в Мексике составило 137 916.

С момента начала пандемии в стране выздоровел 1 185 621 пациент с коронавирусом.

Ранее Лопес-Гателль заявил, что мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков может выдать разрешение на экстренное применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже на этой неделе.

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