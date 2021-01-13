В Мексике рассказали, когда одобрят использование вакцины «Спутник V»

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков может выдать разрешение на экстренное применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже на текущей неделе.

Reuters

«Скорее всего, это произойдет на текущей неделе», — приводит ТАСС его слова. Также замминистра сообщил, что Мексика при посредничестве правительства Аргентины получила доступ ко всей научной и технической документации по российской вакцине, включая результаты третьей фазы клинических испытаний. Ранее Лопес-Гатель заявил, что мексиканские власти могут использовать до 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.