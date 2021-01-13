В Мексике рассказали, когда одобрят использование вакцины «Спутник V»
- Reuters
«Скорее всего, это произойдет на текущей неделе», — приводит ТАСС его слова.
Также замминистра сообщил, что Мексика при посредничестве правительства Аргентины получила доступ ко всей научной и технической документации по российской вакцине, включая результаты третьей фазы клинических испытаний.
Ранее Лопес-Гатель заявил, что мексиканские власти могут использовать до 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.