В Мексике рассказали, когда одобрят использование вакцины «Спутник V»

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Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков может выдать разрешение на экстренное применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже на текущей неделе.
В Мексике рассказали, когда одобрят использование вакцины «Спутник V»
  • Reuters

«Скорее всего, это произойдет на текущей неделе», — приводит ТАСС его слова.

Также замминистра сообщил, что Мексика при посредничестве правительства Аргентины получила доступ ко всей научной и технической документации по российской вакцине, включая результаты третьей фазы клинических испытаний.

Ранее Лопес-Гатель заявил, что мексиканские власти могут использовать до 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

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