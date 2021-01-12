Мексика может использовать до 24 млн доз «Спутник V»
- Reuters
«Мы достигли предварительных соглашений, которые потенциально могут дать правительству Мексики возможность получить вакцины российского института имени Н. Ф. Гамалеи», — приводит ТАСС слова заместителя министра здравоохранения республики Уго Лопеса-Гателля.
Он также рассказал, сколько российской вакцины сможет закупить Мексика.
«Мы думаем, что мы могли бы использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн человек», — отметил он.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика сможет рассчитывать на получение в ближайшем будущем российской вакцины от коронавируса.