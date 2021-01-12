Мексика может использовать до 24 млн доз «Спутник V»

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Заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль заявил, что мексиканские власти могут использовать до 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.
Мексика может использовать до 24 млн доз «Спутник V»
  • Reuters

«Мы достигли предварительных соглашений, которые потенциально могут дать правительству Мексики возможность получить вакцины российского института имени Н. Ф. Гамалеи», — приводит ТАСС слова заместителя министра здравоохранения республики Уго Лопеса-Гателля.

Он также рассказал, сколько российской вакцины сможет закупить Мексика. 

«Мы думаем, что мы могли бы использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн человек», — отметил он.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика сможет рассчитывать на получение в ближайшем будущем российской вакцины от коронавируса.

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