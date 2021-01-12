Мексика может использовать до 24 млн доз «Спутник V»

Заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль заявил, что мексиканские власти могут использовать до 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

«Мы достигли предварительных соглашений, которые потенциально могут дать правительству Мексики возможность получить вакцины российского института имени Н. Ф. Гамалеи», — приводит ТАСС слова заместителя министра здравоохранения республики Уго Лопеса-Гателля.

Он также рассказал, сколько российской вакцины сможет закупить Мексика.

«Мы думаем, что мы могли бы использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн человек», — отметил он.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика сможет рассчитывать на получение в ближайшем будущем российской вакцины от коронавируса.