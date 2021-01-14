Володин посоветовал США поучиться у Киргизии и Казахстана стандартам выборов

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Соединённые Штаты могли бы поучиться у Киргизии и Казахстана стандартам президентских и парламентских выборов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин посоветовал США поучиться у Киргизии и Казахстана стандартам выборов
  • РИА Новости

Как напомнил Володин в интервью телеканалу «Россия 24», депутаты Госдумы находились в Казахстане и Киргизии в качестве наблюдателей за выборами.

«И знаете, по итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран. Они были конкурентными, открытыми», — отметил спикер Госдумы.

По его словам, США с их «архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя», можно было бы поучиться у Киргизии и Казахстана.

10 января в Киргизии прошли выборы президента, на которых победил Садыр Жапаров. Итоговая явка на выборы составила 39,75%. США признали Жапарова избранным президентом.

Также в ЦИК Казахстана сообщили, что партия «Нур Отан», возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей.

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