ЦИК: партия «Нур Отан» победила на парламентских выборах Казахстана
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Константина Петрова, огласившего итоговые результаты выборов.
По данным ЦИК, 7%-ный барьер также преодолели партия «Ак жол» («Светлый путь») с 10,95% и «Народная партия Казахстана» с 9,1% голосов.
Таким образом, «Нур Отан» получила 76 мандатов в мажилисе парламента Казахстана, «Ак жол» — 12, «Народная партия» — десять.
Ранее Назарбаев поздравил партию «Нур Отан» с победой на парламентских выборах.