ЦИК: партия «Нур Отан» победила на парламентских выборах Казахстана

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Партия «Нур Отан», возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Константина Петрова, огласившего итоговые результаты выборов.

По данным ЦИК, 7%-ный барьер также преодолели партия «Ак жол» («Светлый путь») с 10,95% и «Народная партия Казахстана» с 9,1% голосов.

Таким образом, «Нур Отан» получила 76 мандатов в мажилисе парламента Казахстана, «Ак жол» — 12, «Народная партия» — десять.

Ранее Назарбаев поздравил партию «Нур Отан» с победой на парламентских выборах.

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