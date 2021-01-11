США признали Жапарова избранным президентом Киргизии

Соединённые Штаты признали Садыра Жапарова избранным президентом Киргизии. Заявление об этом опубликовало американское посольство.

«Соединённые Штаты Америки признают Садыра Жапарова избранным президентом Киргизской Республики», — говорится в сообщении.

Посольство отметило, что американская сторона ожидает работы с Жапаровым над углублением сотрудничества и партнёрства.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с победой на выборах. Российский лидер выразил надежду, что Жапаров будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей.

Итоговая явка на выборы президента Киргизии составила 39,75%.