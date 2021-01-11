США признали Жапарова избранным президентом Киргизии
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«Соединённые Штаты Америки признают Садыра Жапарова избранным президентом Киргизской Республики», — говорится в сообщении.
Посольство отметило, что американская сторона ожидает работы с Жапаровым над углублением сотрудничества и партнёрства.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с победой на выборах. Российский лидер выразил надежду, что Жапаров будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей.
Итоговая явка на выборы президента Киргизии составила 39,75%.