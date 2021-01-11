Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

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Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии.
Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента... Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», — отметил он.

Вместе с этим Путин выразил надежду, что Жапаров в качестве главы страны будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — добавил президент России.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах.

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