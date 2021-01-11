Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии
Об этом сообщила пресс-служба Токаева.
«Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах, отметив, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Киргизии», — говорится в сообщении.
Вместе с этим уточняется, что Токаев пригласил Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом.
Ранее сообщалось, что итоговая явка на выборы президента Киргизии составила 39,75%.