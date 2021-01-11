Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии.

Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

«Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах, отметив, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Киргизии», — говорится в сообщении.

Вместе с этим уточняется, что Токаев пригласил Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. 

Ранее сообщалось, что итоговая явка на выборы президента Киргизии составила 39,75%.

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