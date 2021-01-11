Наблюдатели СНГ оценили процесс голосования на выборах в Киргизии

Глава миссии наблюдателей СНГ Василий Волков оценил процесс голосования на президентских выборах в Киргизии

Он рассказал, что «при подсчётах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияние на конечный результат выборов».

«Наблюдатели от СНГ посетили 627 избирательных участков и отмечают организованность и прозрачность процесса голосования», — цитирует ТАСС Волкова.

Он добавил, что «избирательные органы обеспечили в ходе выборов президента Киргизской Республики и на референдуме по определению формы правления в Киргизской Республике условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление».

Ранее сообщалось, что итоговая явка на выборы президента Киргизии составила 39,75%.