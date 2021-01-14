Захарова: Госдеп не ответил на ноты России о нападениях на журналистов

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Госдепартамент США не ответил по существу ни на одну ноту от России с требованием провести расследование нарушений прав российских журналистов, в том числе нападений на них. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Госдеп не ответил на ноты России о нападениях на журналистов
  • РИА Новости

Дипломат напомнила о случаях, когда российские журналисты страдали от «действий или бездействия американских властей». В том числе речь идёт о применении полицией нервно-паралитического газа к журналисту РИА Новости в Миннеаполисе, о ранении сотрудницы Sputnik резиновой пулей во время протеста у Белого дома или об избитой съёмочной группе Первого канала в Портленде и в Филадельфии.

«Полиция так и не нашла злоумышленников. Госдеп не ответил по существу ни на одну ноту посольства России в Вашингтоне с требованием провести расследование и наказать виновных в нападениях на работников российских СМИ. Это к вопросу об обеспечении в США неотвратимости наказания за преступления против журналистов», — написала Захарова в Facebook.

Она добавила, что регулярными стали и задержания российских журналистов в американских аэропортах.

«Наши журналисты в США являются объектами постоянных «подходов» местных спецслужб с сомнительными предложениями о сотрудничестве», — подчеркнула Захарова.

В декабре постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российская сторона обеспокоена произошедшими в США нападениями на российских журналистов и ждёт ответов на официальные запросы от Госдепа.

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