В ФРГ заявили о намерении взять под контроль эпидемию к концу года
- Reuters
«К концу этого года эпидемия уже будет под контролем», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что пока ситуация с COVID-19 в стране остаётся напряжённой и уже сейчас наблюдается сокращение количества мест в отделениях интенсивной терапии.
По его словам, в десяти федеральных землях Германии из 16 заняты до 85% коек в таких отделениях.
Ранее сообщалось, что в Германии продлили до конца января карантин, введённый с 16 декабря из-за ситуации с коронавирусом.