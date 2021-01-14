Трамп вновь прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Действующий американский президент Дональд Трамп в видеообращении, оупбликованном на странице Белого дома в Twitter, вновь прокомментировал беспорядки в Вашингтоне.

«Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы видели на прошлой неделе… Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение... ни один из моих истинных сторонников не может поддерживать политическое насилие, ни один истинный мой сторонник не может проявлять неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан. Если вы делаете что-либо подобное, вы не поддерживаете наше движение, вы атакуете его и атакуете нашу страну», — заявил Трамп.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.