Владелец рассказал о высадке военных НАТО на борт российского судна

Греческие военные высадились на борт российского грузового судна «Адлер» в Средиземном море для проверки на наличие запрещённых предметов. Об этом рассказали в компании «НБ Шиппинг Компани», являющейся владельцем корабля.

Как пишет РБК, греческий корабль по радиосвязи потребовал от российского судна предоставить информацию о его грузе и порте назначения.

Греческая сторона предупредила, что «Адлер» находится в контролируемом НАТО районе и будет досмотрен в рамках международной операции по пресечению незаконных поставок вооружений в Ливию.

Отмечается, что российские моряки дали согласие на проверку.

«С военного вертолёта на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции... После беседы с капитаном и визуального осмотра судна факта нахождения запрещённых грузов не установлено», — уточнили в «НБ Шиппинг Компани».

Компания заявила, что после этого военные НАТО покинули «Адлер», их действия были корректными, с соблюдением международного права.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что возросшая активность сил НАТО у границ России может привести к серьёзным инцидентам.