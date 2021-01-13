В Мексике началась вакцинация от коронавируса
- globallookpress.com
«Сегодня начинается массовая вакцинация в больницах, уже всё для этого готово. Наша цель — за три дня вакцинировать более 400 тыс. работников сектора здравоохранения», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции.
Ранее заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков может выдать разрешение на экстренное применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже на этой неделе.
По его словам, мексиканские власти могут использовать до 24 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V».