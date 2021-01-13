В Вашингтон к инаугурации Байдена прибудут 20 тысяч бойцов Нацгвардии
- Reuters
«Это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тыс. членов Национальной гвардии, которые будут в округе Колумбия (Вашингтон)», — цитирует РИА Новости главу городской полиции Роберта Конти.
Он отметил, что очень серьёзно относится к безопасности в городе в преддверии инаугурации.
По его словам, такая масштабная «помощь извне» является беспрецедентной.
Ранее Госдепартамент США отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в Европу в связи с передачей полномочий новой команде избранного президента Джо Байдена.