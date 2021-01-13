В Вашингтон к инаугурации Байдена прибудут 20 тысяч бойцов Нацгвардии

Короткая ссылка
Более 20 тыс. бойцов Национальной гвардии будут привлечены к обеспечению правопорядка в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
В Вашингтон к инаугурации Байдена прибудут 20 тысяч бойцов Нацгвардии
  • Reuters

«Это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тыс. членов Национальной гвардии, которые будут в округе Колумбия (Вашингтон)», — цитирует РИА Новости главу городской полиции Роберта Конти.

Он отметил, что очень серьёзно относится к безопасности в городе в преддверии инаугурации.

По его словам, такая масштабная «помощь извне» является беспрецедентной.

Ранее Госдепартамент США отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в Европу в связи с передачей полномочий новой команде избранного президента Джо Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить