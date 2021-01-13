В Вашингтон к инаугурации Байдена прибудут 20 тысяч бойцов Нацгвардии

Более 20 тыс. бойцов Национальной гвардии будут привлечены к обеспечению правопорядка в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

«Это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тыс. членов Национальной гвардии, которые будут в округе Колумбия (Вашингтон)», — цитирует РИА Новости главу городской полиции Роберта Конти.

Он отметил, что очень серьёзно относится к безопасности в городе в преддверии инаугурации.

По его словам, такая масштабная «помощь извне» является беспрецедентной.

Ранее Госдепартамент США отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в Европу в связи с передачей полномочий новой команде избранного президента Джо Байдена.