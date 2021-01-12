Госдеп отменил визит Помпео в Европу ради передачи власти Байдену

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Госдепартамент США отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в Европу в связи с передачей полномочий новой команде избранного президента Джо Байдена.
Госдеп отменил визит Помпео в Европу ради передачи власти Байдену
  • Reuters

«Мы полностью привержены плавному и упорядоченному процессу передачи власти, который будет завершён в течение следующих восьми дней. И Госдеп, и команда избранного президента в течение нескольких недель были полностью вовлечены в достижение этой цели, и мы довольны продемонстрированным уровнем сотрудничества и профессионализмом», — сообщила пресс-служба Госдепа.

В связи с этим ведомство отменяет все запланированные поездки на текущей неделе, включая поездку госсекретаря в Европу.

Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, он не будет присутствовать на инаугурации Байдена.

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