В ООН сообщили об обсуждениях предложения России по вакцине от COVID-19
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«Это изучается, и мы также находимся в дискуссиях с ВОЗ по этому вопросу», — приводит РИА Новости ответ Дюжаррика на соответствующий вопрос.
Ранее глава постпредства России при ООН Василий Небензя заявил, что постпреды ряда стран интересуются, когда в организации начнётся вакцинация от коронавируса российским препаратом.
В видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавирусной инфекции сотрудникам организации.