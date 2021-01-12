В ООН сообщили об обсуждениях предложения России по вакцине от COVID-19

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН изучает предложение российского лидера Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ.

«Это изучается, и мы также находимся в дискуссиях с ВОЗ по этому вопросу», — приводит РИА Новости ответ Дюжаррика на соответствующий вопрос.

Ранее глава постпредства России при ООН Василий Небензя заявил, что постпреды ряда стран интересуются, когда в организации начнётся вакцинация от коронавируса российским препаратом.

В видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавирусной инфекции сотрудникам организации.