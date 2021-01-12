Эрдоган: членство Турции в ЕС устранит внесённую брекситом неопределённость

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что страна не отказалась от стремления вступить в Европейский союз. По его мнению, неопределённость в ЕС, спровоцированная брекситом, будет устранена только после того, как Анкара присоединится к объединению европейских государств.
Эрдоган: членство Турции в ЕС устранит внесённую брекситом неопределённость
  • Reuters

«Возрастающая неопределённость, которую принёс брексит, будет устранена только после того, как Турция получит членство», — цитирует Эрдогана Anadolu.

В ноябре 2020 года Эрдоган призвал Европейский союз сдержать обещание по членству республики в Евросоюзе. Он также заявил, что Анкара полна решимости к евроинтеграции и стремится строить своё будущее с Европой.

При этом в декабре главы МИД стран Евросоюза выразили мнение, что «поведение» Турции в ряде аспектов ухудшилось.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить