Эрдоган: членство Турции в ЕС устранит внесённую брекситом неопределённость

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что страна не отказалась от стремления вступить в Европейский союз. По его мнению, неопределённость в ЕС, спровоцированная брекситом, будет устранена только после того, как Анкара присоединится к объединению европейских государств.

«Возрастающая неопределённость, которую принёс брексит, будет устранена только после того, как Турция получит членство», — цитирует Эрдогана Anadolu.

В ноябре 2020 года Эрдоган призвал Европейский союз сдержать обещание по членству республики в Евросоюзе. Он также заявил, что Анкара полна решимости к евроинтеграции и стремится строить своё будущее с Европой.

При этом в декабре главы МИД стран Евросоюза выразили мнение, что «поведение» Турции в ряде аспектов ухудшилось.