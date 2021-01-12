Эрдоган: членство Турции в ЕС устранит внесённую брекситом неопределённость
- Reuters
«Возрастающая неопределённость, которую принёс брексит, будет устранена только после того, как Турция получит членство», — цитирует Эрдогана Anadolu.
В ноябре 2020 года Эрдоган призвал Европейский союз сдержать обещание по членству республики в Евросоюзе. Он также заявил, что Анкара полна решимости к евроинтеграции и стремится строить своё будущее с Европой.
При этом в декабре главы МИД стран Евросоюза выразили мнение, что «поведение» Турции в ряде аспектов ухудшилось.