В МВД Мальты прокомментировали ситуацию с «золотыми паспортами»

В Министерстве внутренних дел и национальной безопасности Мальты прокомментировали ситуацию с получением так называемых золотых паспортов.

«В настоящее время нет решения относительно ужесточения правил получения таких паспортов, но такие разговоры были», — ответил РИА Новости представитель министерства на вопрос, планирует ли Мальта менять или ужесточать правила государственной программы, которая позволяет получить европейское гражданство в обмен на инвестиции.

В октябре сообщалось, что Еврокомиссия в ходе проверки оценит соответствие программ «золотых паспортов» Кипра и Мальты европейскому праву.

Там напомнили, что в случае получения лицами гражданства одной из этих стран они автоматически получают привилегии граждан стран — членов Евросоюза.

«Еврокомиссия считает, что предоставление гражданства ЕС за заранее определённые платежи или инвестиции без какой-либо реальной связи с заинтересованными государствами-членами подрывает сущность гражданства ЕС», — говорится в заявлении.

ЕК предоставила властям Кипра и Мальты два месяца на ответ.

В сентябре в Кремле прокомментировали сообщения СМИ о россиянах с «золотыми паспортами» Кипра.

В начале года правительство Мальты опубликовало список лиц, получивших «золотые паспорта».