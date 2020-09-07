В Кремле оценили сообщения о россиянах с «золотыми паспортами» Кипра

Сообщения кипрских СМИ о владельцах «золотых паспортов», среди которых есть россияне, требуют подтверждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это газетная публикация — мы не можем её рассматривать как факт», — цитирует представителя Кремля Интерфакс.

Он отметил, что далеко не все государственные корпорации подпадают под ограничения, которые действуют в законе о госслужбе.

Песков добавил, что есть специальные подразделения, которые занимаются проверкой соблюдения соответствующих ограничений.

Ранее газета Politis опубликовала список 34 «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.

В списке есть имена граждан России, Украины и Кипра.