В Кремле оценили сообщения о россиянах с «золотыми паспортами» Кипра

Короткая ссылка
Сообщения кипрских СМИ о владельцах «золотых паспортов», среди которых есть россияне, требуют подтверждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле оценили сообщения о россиянах с «золотыми паспортами» Кипра
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Это газетная публикация — мы не можем её рассматривать как факт», — цитирует представителя Кремля Интерфакс.

Он отметил, что далеко не все государственные корпорации подпадают под ограничения, которые действуют в законе о госслужбе.

Песков добавил, что есть специальные подразделения, которые занимаются проверкой соблюдения соответствующих ограничений.

Ранее газета Politis опубликовала список 34 «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.

В списке есть имена граждан России, Украины и Кипра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить