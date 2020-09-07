В Кремле оценили сообщения о россиянах с «золотыми паспортами» Кипра
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- РИА Новости
«Это газетная публикация — мы не можем её рассматривать как факт», — цитирует представителя Кремля Интерфакс.
Он отметил, что далеко не все государственные корпорации подпадают под ограничения, которые действуют в законе о госслужбе.
Песков добавил, что есть специальные подразделения, которые занимаются проверкой соблюдения соответствующих ограничений.
Ранее газета Politis опубликовала список 34 «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.
В списке есть имена граждан России, Украины и Кипра.