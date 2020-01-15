Мальта опубликовала список обладающих «золотыми паспортами» россиян

Правительство Мальты опубликовало список лиц, получивших так называемые золотые паспорта, пишет РБК. В их число вошли в том числе тёзки известных россиян.

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По информации издания, обладателями «золотых паспортов» Мальты стали тёзки акционера инвестиционной компании «АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца сети «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, а также ряда других представителей российского бизнеса. В ноябре стало известно о планах Кипра лишить гражданства девятерых россиян, получивших «золотые паспорта» за инвестирование в экономику страны.