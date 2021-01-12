Две гориллы в зоопарке Сан-Диего инфицированы коронавирусом

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Две гориллы, обитающие в зоопарке американского Сан-Диего, инфицированы коронавирусом.
Две гориллы в зоопарке Сан-Диего инфицированы коронавирусом
  • globallookpress.com

«Тесты на SARS-CoV-2 у горилл в сафари-парке Сан-Диего показали положительные результаты», — говорится в пресс-релизе.

В зоопарке уточнили, что решение о проведении тестов было принято после того, как 6 января у горилл был зафиксирован кашель. 

Отмечается, что животные чувствуют себя хорошо, за ними ведётся наблюдение.

Предположительно, гориллы могли получить коронавирус от сотрудника зоопарка.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что работу над вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 для животных планируют завершить в конце января 2021 года.

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