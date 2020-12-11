В Россельхознадзоре рассказали о вакцине от COVID-19 для животных

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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что работу над вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 для животных планируют завершить в конце января 2021 года.
В Россельхознадзоре рассказали о вакцине от COVID-19 для животных
  • РИА Новости

«Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года», — приводит его слова издание «Ветеринария и жизнь».

Данкверт заявил, что затем потребуется время на регистрацию вакцины.

«К производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово», — сказал он.

Данкверт отметил заинтересованность в вакцине от COVID-19 для животных со стороны коммерческих структур в США, Евросоюзе и Сингапуре.

В ноябре директор НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что кошки и собаки могут инфицироваться коронавирусной инфекцией, больным людям лучше ограничить контакты с животными.

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