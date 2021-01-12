В ВОЗ прокомментировали выявленный в Японии штамм коронавируса
- Reuters
«В выходные Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться изменения вируса», — сказал Гебрейесус во время брифинга.
Он добавил, что это может привести к росту заболеваемости и числа госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся в трудном положении.
10 января стало известно, что у четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована в Великобритании и ЮАР.
Специалисты утверждают, что новая мутация частично схожа с мутациями, которые вызывают «беспокойство из-за более высокой контагиозности».
Также в ВОЗ сообщили, что новая разновидность COVID-19, первоначально выявленная в Великобритании, уже обнаружена в 22 странах Европы.