В ВОЗ рассчитывают на сотрудничество с КНР в расследовании по COVID-19
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- globallookpress.com
«Мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими китайскими коллегами в этой важной миссии по выявлению источника вируса и пути его распространения среди населения», — написал глава ВОЗ в Twitter.
Ранее Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудет в Китай для выяснения причин возникновения коронавируса.
В ноябре в ВОЗ заявили, что поиски источника первого случая заболевания COVID-19 начнутся с китайского города Ухань.