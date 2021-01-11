В ВОЗ рассчитывают на сотрудничество с КНР в расследовании по COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется на тесное сотрудничество с Китаем по вопросу выявления источника COVID-19, заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими китайскими коллегами в этой важной миссии по выявлению источника вируса и пути его распространения среди населения», — написал глава ВОЗ в Twitter.

Ранее Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудет в Китай для выяснения причин возникновения коронавируса.

В ноябре в ВОЗ заявили, что поиски источника первого случая заболевания COVID-19 начнутся с китайского города Ухань.