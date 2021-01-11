Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для расследования по COVID-19 14 января

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудет в Китай для выяснения причин возникновения коронавируса, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на заявление, специалисты проведут расследование совместно с китайскими учёными. В ноябре в ВОЗ заявили, что поиски источника первого случая заболевания COVID-19 начнутся с китайского города Ухань.