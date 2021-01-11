El Mundo: в Барселоне задержали трёх предполагаемых террористов
Об этом сообщает El Mundo.
Отмечается, что речь идёт о двух гражданах Ливии и одном марокканце, которые могли прибыть в каталонскую столицу с целью подготовки терактов.
Их задержание стало возможным благодаря информации, поступившей от Алжира.
Уточняется, что двое подозреваемых были включены в список бывших боевиков, которые отправились в Сирию.
Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц после теракта в Вене призвал другие страны вместе бороться с исламистским терроризмом, который «одинаково опасен везде».