El Mundo: в Барселоне задержали трёх предполагаемых террористов

Национальная полиция Испании задержала в Барселоне трёх предполагаемых террористов.

Об этом сообщает El Mundo.

Отмечается, что речь идёт о двух гражданах Ливии и одном марокканце, которые могли прибыть в каталонскую столицу с целью подготовки терактов.

Их задержание стало возможным благодаря информации, поступившей от Алжира.

Уточняется, что двое подозреваемых были включены в список бывших боевиков, которые отправились в Сирию.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц после теракта в Вене призвал другие страны вместе бороться с исламистским терроризмом, который «одинаково опасен везде».