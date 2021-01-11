Пелоси заявила о планах палаты представителей призвать Пенса отстранить Трампа

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что палата намерена призвать вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к Конституции США для того, чтобы отстранить действующего американского президента Дональда Трампа от власти.

«Я хочу немедленно обратить ваше внимание, что действия будут предприняты завтра утром, когда лидер большинства (в палате представителей Стени. — RT) Хойер затребует единогласного принятия резолюции депутата (Джеми) Раскина», — говорится в заявлении Пелоси.

Она пояснила, что «эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности, после чего вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента».

7 января Пелоси потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли четыре человека.

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