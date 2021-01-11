Пелоси заявила о планах палаты представителей призвать Пенса отстранить Трампа
«Я хочу немедленно обратить ваше внимание, что действия будут предприняты завтра утром, когда лидер большинства (в палате представителей Стени. — RT) Хойер затребует единогласного принятия резолюции депутата (Джеми) Раскина», — говорится в заявлении Пелоси.
Она пояснила, что «эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности, после чего вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента».
7 января Пелоси потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли четыре человека.