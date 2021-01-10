Пушков назвал три проблемы, с которыми России придётся столкнуться в 2021 году

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В 2021 году России придётся столкнуться с тремя проблемами: выходом из пандемии коронавируса, диктатом интернет-гигантов, а также изменениями в США и их внешней политике. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Пушков назвал три проблемы, с которыми России придётся столкнуться в 2021 году
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

По его словам, «высветились» три ключевые политические темы 2021 года, с каждой из которых придётся столкнуться России.

«Ответ на первую — вакцинация и сокращение степени уязвимости населения», — написал он.

Как отметил сенатор, ответом на вторую проблему являются вступивший в силу закон против цензуры в сети и развитие собственных интернет-платформ.

«Ответ на третий вызов зависит от нашей способности противостоять высоко вероятному усилению давления со стороны США», — сказал он.

Пушков обратил внимание, что любой признак слабости со стороны России будет воспринят как свидетельство успешности давления и приведёт к его ужесточению с американской стороны.

Как считает сенатор, возможный диалог с администрацией США по отдельным вопросам, в том числе по СНВ-III и Ирану, «будет носить ограниченный характер и не повлияет на основное содержание отношений».

Как ранее отмечал российский лидер Владимир Путин, отношения России и США при президентстве Джо Байдена будут зависеть от действий новой американской администрации.

В начале декабря 2020 года директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир в 2021 году может столкнуться с тяжелейшим за 75 лет гуманитарным кризисом.

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