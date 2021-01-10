Пушков назвал три проблемы, с которыми России придётся столкнуться в 2021 году
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По его словам, «высветились» три ключевые политические темы 2021 года, с каждой из которых придётся столкнуться России.
«Ответ на первую — вакцинация и сокращение степени уязвимости населения», — написал он.
Как отметил сенатор, ответом на вторую проблему являются вступивший в силу закон против цензуры в сети и развитие собственных интернет-платформ.
«Ответ на третий вызов зависит от нашей способности противостоять высоко вероятному усилению давления со стороны США», — сказал он.
Пушков обратил внимание, что любой признак слабости со стороны России будет воспринят как свидетельство успешности давления и приведёт к его ужесточению с американской стороны.
Как считает сенатор, возможный диалог с администрацией США по отдельным вопросам, в том числе по СНВ-III и Ирану, «будет носить ограниченный характер и не повлияет на основное содержание отношений».
Как ранее отмечал российский лидер Владимир Путин, отношения России и США при президентстве Джо Байдена будут зависеть от действий новой американской администрации.
В начале декабря 2020 года директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир в 2021 году может столкнуться с тяжелейшим за 75 лет гуманитарным кризисом.