Путин прокомментировал будущие отношения с Байденом

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Президент России Владимир Путин после ежегодной пресс-конференции заявил журналистам, что отношения России и США при президентстве Джо Байдена будут зависеть от действий новой американской администрации.
Путин прокомментировал будущие отношения с Байденом
  • Reuters

Он ответил на вопрос о том, как будут выстроены отношения с Байденом. 

«Не знаю, это в значительной степени зависит от новой администрации», — сказал Путин.

Президент отметил, что Байден является очень опытным человеком и работает «всю жизнь в политике».

«Знаете, известная формула есть — короля делает свита, поэтому — как будет выстроена команда», — подчеркнул Путин.

Также он заявил, что российской стороне известны претенденты на ключевые должности в администрации Байдена. 

«Все они нам известны, так или иначе мы с ними работали, здесь каких-то неожиданностей мы не ждём», — сказал российский президент.

Ранее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах.

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