Путин прокомментировал будущие отношения с Байденом
- Reuters
Он ответил на вопрос о том, как будут выстроены отношения с Байденом.
«Не знаю, это в значительной степени зависит от новой администрации», — сказал Путин.
Президент отметил, что Байден является очень опытным человеком и работает «всю жизнь в политике».
«Знаете, известная формула есть — короля делает свита, поэтому — как будет выстроена команда», — подчеркнул Путин.
Также он заявил, что российской стороне известны претенденты на ключевые должности в администрации Байдена.
«Все они нам известны, так или иначе мы с ними работали, здесь каких-то неожиданностей мы не ждём», — сказал российский президент.
Ранее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах.