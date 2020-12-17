Путин прокомментировал будущие отношения с Байденом

Президент России Владимир Путин после ежегодной пресс-конференции заявил журналистам, что отношения России и США при президентстве Джо Байдена будут зависеть от действий новой американской администрации.

Он ответил на вопрос о том, как будут выстроены отношения с Байденом.

«Не знаю, это в значительной степени зависит от новой администрации», — сказал Путин.

Президент отметил, что Байден является очень опытным человеком и работает «всю жизнь в политике».

«Знаете, известная формула есть — короля делает свита, поэтому — как будет выстроена команда», — подчеркнул Путин.

Также он заявил, что российской стороне известны претенденты на ключевые должности в администрации Байдена.

«Все они нам известны, так или иначе мы с ними работали, здесь каких-то неожиданностей мы не ждём», — сказал российский президент.

Ранее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах.