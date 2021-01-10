Путин провёл телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили вопросы, связанные со встречей российского, армянского и азербайджанского лидеров, которая пройдёт в Москве 11 января.

«С учётом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе», — заявили в Кремле.

Президент Франции поддержал усилия России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию.

«Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению, в том числе по линии профильных международных организаций», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Кремле анонсировали трёхсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана 11 января. Стороны планируют рассмотреть ход урегулирования в Карабахе и вопросы оказания помощи жителям районов.

Владимир Путин проведёт отдельные беседы с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

В ночь на 10 ноября 2020 года Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.