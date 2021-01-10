В Бразилии за сутки выявили более 62 тысяч случаев коронавируса
Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения.
За время эпидемии в Бразилии общее число летальных исходов достигло 202 631.
При этом число вылечившихся от COVID-19 в стране превысило 7 млн.
Ранее в пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica, которая является партнёром Российского фонда прямых инвестиций, рассказали о планах производства в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».