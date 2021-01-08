В Бразилии рассказали о планах производства «Спутника V»

В пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica, которая является партнёром Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали о планах производства в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«После прибытия вчера (6 января. — RT) из России сырья Uniao Quimica начнёт производство вакцины в ближайшие дни в рамках (договоренностей о. — RT) передаче технологии с РФПИ», — приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее сообщалось, что компоненты для производства российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» прибыли в Бразилию.

В октябре завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».