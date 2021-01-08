В Бразилии рассказали о планах производства «Спутника V»

Короткая ссылка
В пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica, которая является партнёром Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали о планах производства в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Бразилии рассказали о планах производства «Спутника V»
  • AFP

«После прибытия вчера (6 января. — RT) из России сырья Uniao Quimica начнёт производство вакцины в ближайшие дни в рамках (договоренностей о. — RT) передаче технологии с РФПИ», — приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее сообщалось, что компоненты для производства российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» прибыли в Бразилию.

В октябре завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить