Посольство сообщило об отсутствии россиян на пропавшем в Индонезии самолёте
- РИА Новости
«9 ноября потерпел крушение самолёт Sriwijaya Air, выполняющий рейс по маршруту Джакарта — Понтианак. Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения», — говорится в сообщении дипломатической миссии в Facebook.
9 января власти Индонезии начали поисковую операцию после потери связи с рейсом Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты.
Речь идёт о пассажирском самолёте Boeing 737-500, который следовал в город Понтианак на острове Калимантан.
Как сообщил телеканал CNN Indonesia, местные жители рассказали о «двух взрывах» и обнаружении в Яванском море обломков самолёта.