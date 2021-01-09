Посольство сообщило об отсутствии россиян на пропавшем в Индонезии самолёте

Согласно предварительным данным, россиян на борту пропавшего в Индонезии самолёта не было. Об этом сообщили в российском посольстве. В настоящее время дипломаты уточняют сведения.

«9 ноября потерпел крушение самолёт Sriwijaya Air, выполняющий рейс по маршруту Джакарта — Понтианак. Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения», — говорится в сообщении дипломатической миссии в Facebook.

9 января власти Индонезии начали поисковую операцию после потери связи с рейсом Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты.

Речь идёт о пассажирском самолёте Boeing 737-500, который следовал в город Понтианак на острове Калимантан.

Как сообщил телеканал CNN Indonesia, местные жители рассказали о «двух взрывах» и обнаружении в Яванском море обломков самолёта.