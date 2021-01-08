Суд в Польше отложил рассмотрение дела российских диспетчеров

Короткая ссылка
Польский суд отложил рассмотрение дел о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.
Суд в Польше отложил рассмотрение дела российских диспетчеров
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Заседание по делу Павла П. было отложено до 27 мая 2021 года, заседание по делу Виктора Р. также отложено до той же даты», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы окружного суда Варшавы.

Отмечается, что дата заседания по делу третьего диспетчера еще не назначена.

16 сентября польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.

Россия резко осудила это решение, МИД исключил возможность выдачи российских диспетчеров Польше.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить