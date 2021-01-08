Суд в Польше отложил рассмотрение дела российских диспетчеров

Польский суд отложил рассмотрение дел о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

«Заседание по делу Павла П. было отложено до 27 мая 2021 года, заседание по делу Виктора Р. также отложено до той же даты», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы окружного суда Варшавы.

Отмечается, что дата заседания по делу третьего диспетчера еще не назначена.

16 сентября польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.

Россия резко осудила это решение, МИД исключил возможность выдачи российских диспетчеров Польше.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.