Трамп прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter, прокомментировал беспорядки в Вашингтоне.

«Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром», — заявил Трамп.

Он сообщил, что «незамедлительно распорядился привлечь Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для обеспечения безопасности здания и изгнания вторгшихся».

Трамп отметил, что «Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка».

«Тем, кто нарушил закон, — вы заплатите», — добавил президент.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли четыре человека.

7 января Пелоси потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.