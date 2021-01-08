Трамп прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
- Reuters
«Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром», — заявил Трамп.
Он сообщил, что «незамедлительно распорядился привлечь Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для обеспечения безопасности здания и изгнания вторгшихся».
Трамп отметил, что «Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка».
«Тем, кто нарушил закон, — вы заплатите», — добавил президент.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли четыре человека.
7 января Пелоси потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.