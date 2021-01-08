В Белом доме прокомментировали беспорядки в Вашингтоне

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани прокомментировала беспорядки в Вашингтоне.

«Мы осуждаем произошедшее в самых жестких выражениях», — цитирует РИА Новости Макинани.

Он заявила, что «те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости».

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли четыре человека.

7 января Пелоси потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.