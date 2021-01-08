Барр назвал поведение Трампа «предательством» его должности
- Reuters
«Настраивать толпу с целью давления на конгресс непростительно», — цитирует NBC News Барра.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли четыре человека.
7 января Пелоси потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.