Барр назвал поведение Трампа «предательством» его должности

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Бывший генпрокурор США Уильям Барр заявил, что поведение действующего американского президента Дональда Трампа во время беспорядков в Вашингтоне было «предательством его должности и сторонников».
Барр назвал поведение Трампа «предательством» его должности
  • Reuters

«Настраивать толпу с целью давления на конгресс непростительно», — цитирует NBC News Барра.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли четыре человека.

7 января Пелоси потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.

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