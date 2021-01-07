Байден обвинил Трампа в использовании «лексики диктаторов»

Избранный президент США Джо Байден назвал события в Капитолии хаосом, который стал результатом нападок главы государства Дональда Трампа на демократию.

«Это были не беспорядки, не протест, это был хаос. Я не могу называть его участников протестующими, это мятежники, внутренние террористы», — сказал Байден.

Он обвинил Трампа в нападении на «свободную прессу», которую действующий президент называет «врагами народа».

«Он использовал лексику, использовавшуюся автократами и диктаторами по всему миру», — добавил Байден.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Погибли четыре человека, 52 были задержаны.