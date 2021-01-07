Bloomberg: Илон Маск стал богатейшим человеком мира

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обошёл основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира, передаёт Bloomberg.
Bloomberg: Илон Маск стал богатейшим человеком мира
  • © Dennis Van Tine
  • globallookpress.com

Как сообщает агентство, состояние Маска достигло $188,5 млрд — это на $1,5 млрд больше, чем у Безоса.

«Странно... Что ж, вернёмся к работе», — прокомментировал Маск сообщения о своём состоянии в Twitter.

В начале декабря он предупредил о возможности падения стоимости акций Tesla.

В ноябре сообщалось, что миллиардер вышел на второе место в рейтинге Bloomberg, сместив с этой позиции основателя Microsoft Билла Гейтса.

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