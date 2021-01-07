Bloomberg: Илон Маск стал богатейшим человеком мира
- © Dennis Van Tine
- globallookpress.com
Как сообщает агентство, состояние Маска достигло $188,5 млрд — это на $1,5 млрд больше, чем у Безоса.
«Странно... Что ж, вернёмся к работе», — прокомментировал Маск сообщения о своём состоянии в Twitter.
В начале декабря он предупредил о возможности падения стоимости акций Tesla.
В ноябре сообщалось, что миллиардер вышел на второе место в рейтинге Bloomberg, сместив с этой позиции основателя Microsoft Билла Гейтса.