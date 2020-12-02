Bloomberg: Маск предупредил об угрозе падения стоимости акций Tesla

Глава Tesla Илон Маск предупредил служащих своей компании о возможности падения стоимости её акций.

Как пишет Bloomberg, об этом он сообщил в направленном им электронном послании.

Уточняется, что это может произойти в случае возникновения у инвесторов опасений по поводу их прибыльности.

«Если посмотреть на нашу фактическую прибыльность, то она очень низкая — около 1% в прошлом году. Инвесторы оказывают нам большое доверие применительно к нашей будущей прибыльности, но если на каком-то этапе они придут к выводу, что её не будет, наши акции сразу же обвалятся, как суфле под ударом кувалды», — цитирует агентство послание Маска.

Предприниматель призвал служащих компании к активизации усилий по сокращению расходов и к выполнению всех взятых на себя обязательств.

8 сентября акции производителя электромобилей Tesla упали в стоимости на Нью-Йоркской фондовой бирже в США на 21%.