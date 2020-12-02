Bloomberg: Маск предупредил об угрозе падения стоимости акций Tesla
- Reuters
Как пишет Bloomberg, об этом он сообщил в направленном им электронном послании.
Уточняется, что это может произойти в случае возникновения у инвесторов опасений по поводу их прибыльности.
«Если посмотреть на нашу фактическую прибыльность, то она очень низкая — около 1% в прошлом году. Инвесторы оказывают нам большое доверие применительно к нашей будущей прибыльности, но если на каком-то этапе они придут к выводу, что её не будет, наши акции сразу же обвалятся, как суфле под ударом кувалды», — цитирует агентство послание Маска.
Предприниматель призвал служащих компании к активизации усилий по сокращению расходов и к выполнению всех взятых на себя обязательств.
8 сентября акции производителя электромобилей Tesla упали в стоимости на Нью-Йоркской фондовой бирже в США на 21%.