Bloomberg: Илон Маск стал вторым в рейтинге богатейших людей

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что состояние Маска увеличилось за год на $100,3 млрд и достигло $127,9 млрд.

На первом месте рейтинга находится основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $182 млрд.

Согласно представленным данным, основатель Microsoft Билл Гейтс опустился со второго на третье место. Его состояние оценивается в $127,7 млрд.

В августе сообщалось, что Илон Маск впервые вошёл в четвёрку богатейших людей мира.