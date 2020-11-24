Bloomberg: Илон Маск стал вторым в рейтинге богатейших людей

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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира, по данным Bloomberg Billionaires Index.
Bloomberg: Илон Маск стал вторым в рейтинге богатейших людей
  • © REUTERS/Aly Song

Отмечается, что состояние Маска увеличилось за год на $100,3 млрд и достигло $127,9 млрд.

На первом месте рейтинга находится основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $182 млрд.

Согласно представленным данным, основатель Microsoft Билл Гейтс опустился со второго на третье место. Его состояние оценивается в $127,7 млрд.

В августе сообщалось, что Илон Маск впервые вошёл в четвёрку богатейших людей мира.

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