Стрелявший в женщину полицейский Капитолия США отстранён от службы

Полицейский Капитолия США, который стрелял в женщину во время беспорядков в конгрессе, отстранён от службы до окончания расследования. Об этом заявил глава полиции Капитолия Стивен Сунд.

«Пока протестующие пробивались к палате представителей, где укрывались члены конгресса, сотрудник полиции Капитолия совершил выстрелы во взрослую женщину. Медицинская помощь была оказана ей незамедлительно, и женщина была доставлена в больницу, где она позже скончалась от полученных ранений. Её опознали как Эшли Бэббит», — говорится в сообщении Сунда.

В соответствии с регламентом полиции Капитолия сотрудник ведомства был отстранён, его полицейские полномочия приостановлены до получения результатов совместного расследования Департамента столичной полиции и полиции Капитолия.

Как стало известно ранее, в результате протестов в Вашингтоне скончались четыре человека.

По последним данным, более 50 полицейских пострадали во время беспорядков в здании конгресса США.