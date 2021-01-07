Стрелявший в женщину полицейский Капитолия США отстранён от службы

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Полицейский Капитолия США, который стрелял в женщину во время беспорядков в конгрессе, отстранён от службы до окончания расследования. Об этом заявил глава полиции Капитолия Стивен Сунд.
Стрелявший в женщину полицейский Капитолия США отстранён от службы
  • Reuters

«Пока протестующие пробивались к палате представителей, где укрывались члены конгресса, сотрудник полиции Капитолия совершил выстрелы во взрослую женщину. Медицинская помощь была оказана ей незамедлительно, и женщина была доставлена в больницу, где она позже скончалась от полученных ранений. Её опознали как Эшли Бэббит», — говорится в сообщении Сунда.

В соответствии с регламентом полиции Капитолия сотрудник ведомства был отстранён, его полицейские полномочия приостановлены до получения результатов совместного расследования Департамента столичной полиции и полиции Капитолия.

Как стало известно ранее, в результате протестов в Вашингтоне скончались четыре человека.

По последним данным, более 50 полицейских пострадали во время беспорядков в здании конгресса США.

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