ФБР попросило граждан помочь установить участников штурма Капитолия

ФБР обратилось к гражданам США с просьбой помочь установить личности тех, кто принимал участие в захвате здания Капитолия в Вашингтоне.

Ведомство проинформировало, что ищет информацию, которая поможет определить лиц, активно провоцировавших насилие.

«ФБР принимает сведения и цифровые медийные материалы, где видно, как проходили беспорядки и совершалось насилие в здании Капитолия и на прилегающей территории в Вашингтоне 6 января 2021 года», — говорится в сообщении на сайте.

Для отправки таких сведений создана специальная страница.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Погибли четыре человека, 52 были задержаны.