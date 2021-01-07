Байден выбрал кандидата на пост генпрокурора США
- Reuters
«Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о ключевых номинациях в Минюст: судья Меррик Гарланд номинирован на пост генпрокурора. Лайза Монако номинирована на пост заместителя генпрокурора», — приводит заявление РИА Новости.
В 2016 году Гарланда выдвигал в Верховный суд экс-президент США Барак Обама.
В декабре стало известно о планируемых назначениях Байдена на посты министра обороны, министра финансов и пресс-секретаря Белого дома.
Бывший генпрокурор США Уильям Барр ушёл в отставку в конце декабря.