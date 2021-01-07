Байден выбрал кандидата на пост генпрокурора США

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Избранный американский лидер Джо Байден номинировал главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда на пост генпрокурора США.
Байден выбрал кандидата на пост генпрокурора США
  • Reuters

«Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о ключевых номинациях в Минюст: судья Меррик Гарланд номинирован на пост генпрокурора. Лайза Монако номинирована на пост заместителя генпрокурора», — приводит заявление РИА Новости.

В 2016 году Гарланда выдвигал в Верховный суд экс-президент США Барак Обама.

В декабре стало известно о планируемых назначениях Байдена на посты министра обороны, министра финансов и пресс-секретаря Белого дома.

Бывший генпрокурор США Уильям Барр ушёл в отставку в конце декабря.

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