Байден выбрал кандидата на пост генпрокурора США

Избранный американский лидер Джо Байден номинировал главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда на пост генпрокурора США.

«Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о ключевых номинациях в Минюст: судья Меррик Гарланд номинирован на пост генпрокурора. Лайза Монако номинирована на пост заместителя генпрокурора», — приводит заявление РИА Новости.

В 2016 году Гарланда выдвигал в Верховный суд экс-президент США Барак Обама.

В декабре стало известно о планируемых назначениях Байдена на посты министра обороны, министра финансов и пресс-секретаря Белого дома.

Бывший генпрокурор США Уильям Барр ушёл в отставку в конце декабря.