Байден выдвинет Ллойда Остина на пост министра обороны

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Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что назначит Ллойда Остина на пост министра обороны страны. Об этом сообщает ТАСС.
Байден выдвинет Ллойда Остина на пост министра обороны
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

В случае утверждения его сенатом Остин станет первым афроамериканцем на посту шефа Пентагона.

Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить бывшую главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов.

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