Байден выдвинет Ллойда Остина на пост министра обороны
Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что назначит Ллойда Остина на пост министра обороны страны. Об этом сообщает ТАСС.
- © REUTERS/Kevin Lamarque
В случае утверждения его сенатом Остин станет первым афроамериканцем на посту шефа Пентагона.
Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить бывшую главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов.
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