Власти штата Нью-Йорк направят тысячу бойцов Нацгвардии в Вашингтон

Власти штата Нью-Йорк направят в Вашингтон тысячу бойцов Национальной гвардии США в связи с беспорядками в Капитолии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

По его словам, Нацгвардия будет находиться в американской столице «до двух недель для содействия мирной передаче президентских полномочий».

Губернатор уточнил, что данное решение было принято в связи с запросом представителей Национальной гвардии США.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитолия и его штурма.