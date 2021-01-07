Власти штата Нью-Йорк направят тысячу бойцов Нацгвардии в Вашингтон
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
По его словам, Нацгвардия будет находиться в американской столице «до двух недель для содействия мирной передаче президентских полномочий».
Губернатор уточнил, что данное решение было принято в связи с запросом представителей Национальной гвардии США.
Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитолия и его штурма.