Власти штата Нью-Йорк направят тысячу бойцов Нацгвардии в Вашингтон

Короткая ссылка
Власти штата Нью-Йорк направят в Вашингтон тысячу бойцов Национальной гвардии США в связи с беспорядками в Капитолии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

По его словам, Нацгвардия будет находиться в американской столице «до двух недель для содействия мирной передаче президентских полномочий».

Губернатор уточнил, что данное решение было принято в связи с запросом представителей Национальной гвардии США.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитолия и его штурма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить