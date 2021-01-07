Обама обвинил Трампа в разжигании беспорядков в Вашингтоне

Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве к беспорядкам в Вашингтоне.

«История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, возникшую в результате подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации», — говорится в заявлении Обамы.

Обама назвал произошедшее за последние часы закономерным следствием «фэнтезийной интерпретации» республиканцами прошедших в стране 3 ноября 2020 года выборов и нежелания проигравшей партии признать, что борьба на голосовании была «не особо напряжённой» и победивший кандидат от Демократической партии Джозеф Байден вступит в должность 20 января.

Ранее экс-президент США Джордж Буш — младший назвал события в конгрессе мятежом и заявил, что так выборы оспаривают в банановых республиках, а не в демократическом государстве.