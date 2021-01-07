Буш сравнил штурм Капитолия с протестами в банановых республиках
- Reuters
«Лора (Буш) и я с тревогой следим за погромами, происходящими в нашем правительстве, это зрелище ужасно и вызывает оторопь. Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической стране», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что «насильственный штурм Капитолия и нарушение предписанной Конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты неправдой и ложными надеждами».
Ранее стало известно, что во время столкновений в Капитолии погибла женщина.