Буш сравнил штурм Капитолия с протестами в банановых республиках

Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал события в конгрессе мятежом и заявил, что так результаты выборов оспаривают в банановых республиках, а не в демократическом государстве.

«Лора (Буш) и я с тревогой следим за погромами, происходящими в нашем правительстве, это зрелище ужасно и вызывает оторопь. Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической стране», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «насильственный штурм Капитолия и нарушение предписанной Конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты неправдой и ложными надеждами».

Ранее стало известно, что во время столкновений в Капитолии погибла женщина.