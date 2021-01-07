Буш сравнил штурм Капитолия с протестами в банановых республиках

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Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал события в конгрессе мятежом и заявил, что так результаты выборов оспаривают в банановых республиках, а не в демократическом государстве.
Буш сравнил штурм Капитолия с протестами в банановых республиках
  • Reuters

«Лора (Буш) и я с тревогой следим за погромами, происходящими в нашем правительстве, это зрелище ужасно и вызывает оторопь. Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической стране», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «насильственный штурм Капитолия и нарушение предписанной Конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты неправдой и ложными надеждами».

Ранее стало известно, что во время столкновений в Капитолии погибла женщина.

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